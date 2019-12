Zertifikate und Aktienanleihen auf die Aurubis-Aktie sprechen risikobewusste kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger an, die von einer Seitwärtsbewegung der Aurubis-Aktie ausgehen und das theoretisch unbegrenzte Aufwärtspotenzial in eine bekannte Maximalrendite plus Sicherheitspuffer eintauschen möchten.

Wenngleich die Bullen seit Anfang Dezember kräftig ziehen: Vom 10-Jahres-Hoch bei 86 Euro (Januar 2018) ist die Aurubis-Aktie (DE0006766504) noch ein gutes Stück entfernt – aktuell werden 56,50 Euro für einen Anteil am führenden integrierten Kupferkonzern aus Hamburg bezahlt. Wer darauf setzt, dass sich der Aktienkurs des weltweit größten Kupfer-Recyclers zumindest seitwärts entwickelt, könnte mit Discount-Zertifikaten und Aktienanleihen vom Eintritt dieses Szenarios profitieren. Laufzeit März 2020 – seitwärts