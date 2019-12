Die zunehmende Attraktivität und Emissionsaktivität bei Green Bonds führt auch zu signifikantem Wachstum der Green Bond Fonds – sowohl in Bezug auf die Anzahl der Fonds als auch auf das verwaltete Vermögen.

Green Bond Emissionen zeigen starkes Wachstum

Anleihen, deren Emissionserlöse ausschließlich zur Finanzierung von Umweltprojekten verwendet werden, werden immer beliebter. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden weltweit Green Bonds mit einem Volumen von 118 Mrd. US-Dollar emittiert. Dies entspricht einem Wachstum von 48% gegenüber dem Vorjahreshalbjahr. Das Investoreninteresse ist ungebrochen: Neuemissionen sind häufig stark überzeichnet. Deutschland liegt gemessen am Emissionsvolumen im internationalen Vergleich auf Rang fünf. Der deutsche Staat will ab dem nächsten Jahr ein grünes Staatspapier begeben.

Anzahl der Green Bond Fonds wächst auf 29 – AuM auf 5,8 Mrd. Euro

Die starke Nachfrage, insbesondere von institutionellen Investoren, nach nachhaltigen Anlagen hat auch in diesem Jahr zu weiteren Auflagen von Green Bond Fonds geführt. Stand Ende Oktober 2019 sind in Deutschland 29 Green Bond Fonds zum Vertrieb zugelassen (zum Vergleich: im Oktober 2018 waren es 24). Fonds-Neuauflagen erfolgten von Franklin Templeton, Degroof Petercam AM, Lyxor und Colchester Global Investors.