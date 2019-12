Der Österreicher Unternehmer Christian Jäger ist weiter im Kampfsport aktiv. Sein Engagement weitet der Tiroler auf MMA-Kämpfe aus und plant weitere Investitionen.

2018 nahm der Unternehmer dann rund 20 internationale MMA-Kämpfer (Mixed Martial Arts) bei seiner Global Sports Management unter Vertrag. Seite an Seite mit dem Eigentümer des UFD Gym in Düsseldorf, Ivan Dijakovic, engagiert sich Jäger für seine MMA-Sportler. Unter ihnen sind:

Investieren und Managen liegen dem Österreicher Christian Jäger im Blut. Vor allem der Boxsport hat es ihm angetan, was ihn zu seinem bislang größten Erfolg als Box-Manager geführt hat: 2017 machte er Manuel Charr zum Weltmeister.

der Bosnier Erko Jun, Kämpfer und Social Media Star (über 1 Mio. Followern auf Instagram),

der ebenfalls aus Bosnien stammende Roberto Soldic,

die Deutschen Abus Magomedov und David Zawada,

der Kroate Antun Račić sowie

Satoshi Ishii, der ehemalige Judoka und Olympiasieger aus Japan.

Faszination MMA Kämpfe

Jäger erklärt seine Faszination für den MMA-Sport mit der Vielseitigkeit. „MMA-Fights vereinen verschiedene Kampfsportarten wie Boxen, Kickboxen, Karate, Muay Thai und Taekwondo, aber auch Ringen und Judo. Eine herausfordernde Kombination, die den Sportlern ein hohes Maß an Disziplin, harter Arbeit und Durchhaltevermögen abverlangt.“

International ist MMA bereits stark etabliert und erfreut sich nun auch in Europa einer wachsenden Zielgruppe. Mittlerweile investieren renommierte Marken und auch immer mehr Investoren hohe Summen in den Sport und seine Kämpfer. Christian Jäger erklärt: „Was den MMA-Fight für Sportler und Manager zusätzlich interessant macht, ist die Tatsache, dass ein vergleichsweiser rascher Aufstieg zu sehr hohen Preisgeldern möglich ist.“

Moderne Trainingsmethoden

Den Kämpfern wird konditionell viel abverlangt. Die Sportler trainieren auch mit EasyMotionSkin, Christian Jägers EMS-Trainingssystemen. „Zahlreiche Profisportler nutzen unser EMS (Elektromuskelstimulation) Trainingssystem sowohl für das Training als auch für die Regeneration. Leichtathleten, Golfer, Springreiter gehören da genauso zu den Anwendern wie Boxer und MMA-Kämpfer.“

Trainiert wird im UDF GYM in Düsseldorf und auch im österreichischen Seefeld in Tirol, wo Christian Jäger seinen Sportlern am eigenen Areal ideale Rahmenbedingungen und Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Seefeld bietet das Höhentraining inklusive.

Christian Jäger plant aktuell den Bau einer weitläufigen Sportarena, die viel Platz für Veranstaltungen und Raum für die Zusammenkunft von Sportlern, Medienvertretern und Publikum bieten soll.

Weitere Informationen

www.christianjäger.com