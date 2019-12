PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die meisten europäischen Börsen haben am Dienstag einen Teil ihrer kräftigen Vortagesgewinne abgegeben. Die Euphorie über den baldigen Abschluss des Phase-1-Deals im Handelsabkommen zwischen den USA und China und den Sieg der Konservativen bei den britischen Parlamentswahlen hat sich wieder gelegt. Insgesamt bleibt die Stimmung aber positiv.

Der EuroStoxx 50 sank am späten Vormittag um 0,68 Prozent auf 3747,18 Punkte. Am Montag noch war der Leitindex der Eurozone auf den höchsten Stand seit April 2015 geklettert. Der Cac 40 , der am Vortag erstmals wieder seit zwölf Jahren die Marke von 6000 Punkten geknackt hatte, gab um 0,51 Prozent auf 5961,31 Punkte nach. In London indes pendelte der FTSE 100 nach seinem kräftigen Plus von mehr als 2 Prozent am Montag zwischen minimalen Gewinnen und Verlusten. Zuletzt gab der "Footsie" um 0,04 Prozent auf 7515,81 Punkte nach.