Wenn Bergbauunternehmen ein neues Bohrprogramm starten, ist das meist gut für den Börsenkurs. Das lässt sich aktuell wieder sehr schön bei Treasury Metals Inc. (TSX: TML; FRA: TRC) beobachten. Die Aktie ist seit Anfang Dezember um rund 30 Prozent gestiegen. Treasury will 15 Kilometer Diamantbohrungen auf seinem Flaggschiff-Goldprojekt Goliath im Nordwesten Ontarios absolvieren.

Das Goliath-Gold-Projekt von Treasury befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Ressourcenabgrenzung. Aus diesem Grund teilt Treasury die Bohrungen in drei Kategorien ein: die ersten 5.000 Meter dienen der Aufwertung von bestehenden Ressourcen durch so genannte Infill-Bohrungen, die zweiten 5.000 Meter sollen ausgewählte Zielbereiche in Verlängerung der bekannten Mineralisierung testen und die dritten 5.000 Meter sollen zeigen, ob sich die Mineralisierung in Streichrichtung fortsetzt. Sämtliche Ergebnisse des laufenden Programms werden in eine neue Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 münden, die ihrerseits wiederum Teil der kommenden Machbarkeitsstudie sein wird.

Abbildung 1: Relative Unterbewertung von Treasury Metals im Vergleich zu Bewertungen bei aktuellen M&A Transaktionen.

Wir hatten schon in früheren Berichten angedeutet, dass Treasury Metals ein künfitger M&A-Kandidat sein könnte. Treasury selbst hat dazu in seiner aktuellen Unternehmenspräsentation einen interessanten Vergleich veröffentlicht. Bei M&A-Transaktionen von Goldfirmen in Ontario wurde die Unze Gold-Ressource durchschnittlich mit 36 USD bewertet, wenn man den Enterprise-Value als Maßstab zugrunde legt, also den Börsenwert zuzüglich Schulden.

Aus der aktuellen Unternehmenspräsentation vom Dezember 2019 geht hervor, dass die Ressourcen-Unze Gold von Treasury nach dieser Berechnung mit 27 USD bewertet ist (inzwischen vielleicht schon etwas höher). Falls es Treasury durch das laufende Bohrprogramm gelingt, weitere Unzen zur Ressource hinzuzufügen, würde diese relative Unterbewertung noch vertieft. Wenn der Markt die M&A-Phantasie erkennt und effizient funktioniert, sollte diese Bewertungsdifferenz zugunsten von Treasury ausgleichen werden.

