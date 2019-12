Industrielle Schwächephase hat auch Österreich erfasst

Wien (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktur in Österreich hat im Verlauf des Jahres 2019 merklich an Schwung verloren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Während sich der private Konsum auch zuletzt als stabile Stütze erwiesen habe, scheine der lange (fünf Jahre) und starke (reale Ausrüstungsinvestitionen: +30%) Investitionszyklus nun ein Ende gefunden zu haben. [ mehr