Zum 1. Januar wird die DHL-Sparte der Deutsche Post DHL die Preise für Pakete im Privatkundensektor anheben. „Nach mindestens drei Jahren Preisstabilität verändern sich im Einzelnen die Online- und Filialpreise für das Päckchen M, die Pakete bis 2 kg, 10 kg und 31,5 kg sowie der Onlinepreis für das Paket bis 5 kg”, kündigt der DAX-notierte Konzern am Dienstag an. Zudem sollen auch die Preise diverser Services steigen, so ...