FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag in einem überwiegend ruhigen Umfeld leicht zugelegt. Am frühen Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1165 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1146 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die für größere Bewegung am Devisenmarkt sorgen könnten. Am Vormittag veröffentlichte Außenhandelszahlen aus dem Euroraum stießen kaum auf Interesse. In den USA werden am Nachmittag Produktionszahlen aus der Industrie und Daten vom Immobilienmarkt veröffentlicht.