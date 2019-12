Ascot Resources landet Volltreffer auf dem „Silberhügel“

Anfang November hatte Ascot Resources (0,65 CAD | 0,43 Euro; CA04364G1063) die Ergebnisse von Gesteinsproben vom Gebiet „Silver Hill“ auf seiner Premier Mine-Liegenschaft veröffentlicht. Dort war man auf ein bisher unbekanntes Adernsystem gestoßen (mehr hier). Nun liegen auch die ersten Bohrergebnisse für diese Zone vor und die haben es in sich. So stieß man unter anderem auf bis zu 880 Gramm Silber je Tonne Gestein über einen Meter Länge (Bohrloch P19-2170). Das sind statliche 28 Unzen des Metalls. Und auch die weiteren Resultate haben es in sich: So traf man unter anderem 787 g/t Silber über einen Meter (ebenfalls P19-2170) sowie 220 g/t Silber über 0,85 Meter (P19-2163). Laut CEO Derek White befindet sich dieses Erz an der Grenze zwischen vulkanischem und Sediment-Gestein, so wie bei der weiter nördlich liegenden Eskay Creek-Mine. Sollte sich die Quelle des Metalls wie dort in der Tiefe befinden, habe Ascot die Chance, hier ein hochgradiges Vorkommen zu entdecken. Nun entwirft das Geologen-Team ein neues Arbeitsprogramm, um weitere Bohrziele auf diesem „Silberhügel“ zu identifizieren. Somit dürften die Bohrarbeiten im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

Produktionsstart bereits 2021

Diese Neuentdeckung ist für Ascot vor allem langfristig interessant. Kurzfristig richtet sich der Blick der Anleger auf die Pläne für den Produktionsstart in 2021. So will Ascot im ersten Quartal 2020 eine Machbarkeitsstudie vorlegen. Diese Feasibility Study wird einen Überblick zur Produktion geben. Ascots deutscher Chefgeologe Lars Beggerow geht von einer Förderung von 100.000 Unzen Gold im Jahr aus. Im zweiten Schritt könnte diese auf bis zu 200.000 Unzen p.a. ausgebaut werdem soll. Mehr zu dem Vorhaben sehen und hören Sie im folgenden Video-Interview mit Lars Beggerow. Die Ascot-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen kräftig aufwärts entwickelt. Allerdings hat sie noch reichlich Potenzial. Die Höchstkurse aus 2016 liegen deutlich über 2 Dollar.