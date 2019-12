Volker Glaser, Chefredakteur der Vorstandswoche, erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Das ist in der Tat eine große Gefahr für die Finanzmarktstabilität. Solange alles gut läuft, vor allem die Konjunktur, werden Sie das nicht wirklich merken. Da scheiden dann nur die Firmen aus, die ohnehin sehr schwach unterwegs sind und welche die Welt nicht braucht. Aber bewahre uns davor, dass wir früher oder später eine Rezession sehen. Dann sind hohe Schulden echtes Teufelszeug. Dieses ganze Gefasel, in einer Nullzins-Politik ist alles anders, halte ich für sehr gefährlich. Ich empfehle Aktien zu meiden, die eine hohe Verschuldung haben. Bei Werten des drei- bis vierfachen EBITDA würden wir die Bilanz sehr genau ansehen; bei Werten von vier- bis fünfmal der Verschuldung zum EBITDA oder noch höher, würden wir den CEO fragen, ob er noch ruhig schlafen kann.“

Die Unternehmensverschuldung nimmt weltweit dramatisch zu. Die Verbindlichkeiten von Konzernen belaufen sich derzeit auf insgesamt mehr als 70 Billionen US-Dollar, berichtet das Handelsblatt und beruft sich auf Daten des Institute of International Finance (IIF), einem globalen Bankenverband mit Hauptsitz in Washington. Bedroht der Schuldenboom die Finanzmarktstabilität? Expertenstimmen:

Ähnlich sieht dies auch Matthias Weik, Autor von „Der größte Crash aller Zeiten“ und Finanzexperte. Er erklärte exklusiv gegenüber wallstreet:online: „Nicht nur die BIZ in Basel (die Bank der Notenbanken) sorgt sich über den Anstieg der Unternehmensschulden, sondern auch James Staley, CEO der britischen Großbank Barclays, warnt vor einer wachsenden Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems durch weiter steigende Unternehmensschulden. Die niedrigen Zinsen der Notenbanken haben den Schuldenirrsinn erst möglich gemacht. Insbesondere in den USA ist das Volumen an riskanten Krediten auf rund drei Billionen Dollar explodiert. Ein Problem ist, dass ein nicht unerheblicher Teil der Schulden von den Unternehmen für Aktienrückkäufe in großem Stil verwendet wurde. Das Volumen an BBB-Bonds ist allein in den USA um ca. 230 Prozent auf 2,5 Billionen US-Dollar angewachsen. Eine Billion davon sind bereits auf Junkbond-Niveau. Sollte es zu einer Rezession kommen, ist von einer große Konkurswelle bei vielen hoch verschuldeten Unternehmen auszugehen. Diese wird verheerende Konsequenzen für die Finanzindustrie haben.“

2019 wuchsen die weltweiten Unternehmensschulden fast doppelt so schnell wie die Weltwirtschaft: Während die Verschuldung des Unternehmenssektors um rund sechs Prozent zunahm, lag das weltweite Wirtschaftswachstum nur bei etwas mehr als drei Prozent. Die weltweiten Verbindlichkeiten von Konzernen belaufen sich derzeit auf insgesamt mehr als 70 Billionen US-Dollar, so das IIF.

Auch DAX-Konzerne sind sehr stark verschuldet. 2018 lag die Gesamtverschuldung der Unternehmen im Index (ohne Finanzdienstleister) 3,9-mal so hoch wie ihr Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda), berichtet das Handelsblatt. Bei Daimler war die Gesamtverschuldung sogar 12,5-mal so hoch wie das Ergebnis (Ebitda). Zum Vergleich: die Gesamtverschuldung der Unternehmen im S&P 500 war 2018 „nur“ 2,6-mal so hoch wie ihr Ebitda.

Die Verschuldung der Weltwirtschaft nimmt insgesamt zu, nicht nur bei Unternehmen. So betrug die weltweite Verschuldung von Staaten, Finanzsektor, Unternehmen und Privathaushalten Anfang 2018 247,2 Billionen US-Dollar. 2008 waren es nur 177,8 Billionen US-Dollar gewesen, so das Handelsblatt.

Statt einem Schuldenabbau ist es zu einem Mega-Schuldenboom gekommen, obwohl die Finanzkrise maßgeblich durch notleidende US-Immobilienkredite ausgelöste wurde.

Autor: Ferdinand Hammer

