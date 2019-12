Mannheim (www.aktiencheck.de) - In der Dezember-Umfrage (02.12. bis 10.12.2019) sind die Konjunkturerwartungen für China gesunken, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der CEP-Indikator, der auf Basis des China Economic Panel (CEP) erhoben wird und die Konjunkturerwartungen internationaler Finanzmarktexperten/-innen für China auf Sicht von zwölf Monaten wiedergibt, gab um 5,0 Punkte im Vergleich zum Vormonat nach und notiert aktuell bei einem neuen Wert von minus 8,9 Punkten (November 2019: minus 3,9 Punkte). [ mehr