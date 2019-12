FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag eine Verschnaufpause eingelegt. Der Dax notierte am Nachmittag zuletzt 0,72 Prozent tiefer bei 13 310,99 Punkten. Noch am Vortag hatte der deutsche Leitindex mit 13 425 Zählern den höchsten Stand seit Januar 2018 erreicht. Die Börsianer setzen aber weiterhin auf eine Jahresendrally und schielen bereits auf das bisherige Rekordhoch von 13 596 Punkten.

Der MDax , der zu Wochenbeginn einen weiteren Rekordstand erreicht hatte, stagnierte am Dienstag zuletzt bei 28 255,35 Zählern. Auch europaweit lief der Handel nach den am Vortag erreichten Höchstständen eher verhalten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,5 Prozent abwärts. Zu Wochenbeginn war das Börsenbarometer noch auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2015 geklettert. Auch die Wall Street hatte am Vorabend ihre Rekordjagd fortgesetzt.