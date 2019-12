HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Ernst Keider erweitert die Geschäftsleitung der Unternehmensgruppe



München, 17. Dezember 2019 - Ernst Keider ist mit Wirkung zum 17. Dezember 2019 zum Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Gruppe, einem der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie, bestellt worden. Damit verbreitert die HOMANN HOLZWERKSTOFFEE-Gruppe ihre Geschäftsleitung um den bisherigen Allein-Geschäftsführer Fritz Homann. Die Schwerpunktaufgaben von Ernst Keider umfassen zukünftig die Bereiche Technik, Produktion und Investitionen.



Ernst Keider, geboren 1967, ist seit 1991 in der Unternehmensgruppe tätig. Zuletzt verantwortete er bereits für alle Standorte der HOMANIT-Gruppe die Bereiche Produktion, Technik und Investitionen. Davor war er als Geschäftsführer der Homanit Deutschland in verantwortlicher Position tätig und betreute insbesondere auch die erfolgreichen Entwicklungs- und Startphasen der beiden in Polen neu gebauten Werke. Verschiedene weitere Aufgaben in den Werken in Herzberg sowie in Losheim und insbesondere auch für die Unternehmensgruppe in den USA runden sein berufliches Profil ab.

Für weitere Informationen:



Helmut Scheel

Homann Holzwerkstoffe GmbH

+49 (0)89 99 88 69 12

hs@homanit.org



Frank Ostermair

Better Orange IR & HV AG

+49 (0)89 88 96 906 14

frank.ostermair@better-orange.de



---------------------------------------------------------------------------

17.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

Adalbert-Stifter-Straße 39a

81925 München

Deutschland

Telefon: 089 99 88 69-0

Fax: 089 99 88 69-21

ISIN: DE000A2E4NW7

WKN: A2E4NW

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 937803



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

937803 17.12.2019



°