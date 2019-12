Deutschland zieht im Streit über Opal-Gasleitung vor den EuGH

LUXEMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit mit Polen über die Erdgasleitung Opal zieht Deutschland vor den Europäischen Gerichtshof. Die Bundesregierung hat Rechtsmittel gegen ein Urteil des EU-Gerichts in der Sache eingelegt. Das teilte der EuGH am Dienstag auf Twitter mit (Rechtssache C-848/19 P). Im September hatte Polen in erster Instanz einen Beschluss der EU-Kommission stoppen lassen, der dem russischen Gazprom-Konzern eine stärkere Nutzung der Erdgasleitung durch Ostdeutschland erlaubte (Rechtssache T-883/16).

Das Bundeswirtschaftsministerium räumte allerdings ein, dass das Einlegen von Rechtsmitteln keine aufschiebende Wirkung habe. Deshalb habe die Bundesnetzagentur bereits alle erforderlichen Maßnahmen für die Umsetzung des Urteils ergriffen. Die Bonner Regulierungsbehörde hatte schon im September - wenige Tage nach dem Urteil - festgelegt, dass Gazprom nur noch 40 statt 80 Prozent der Leitungskapazitäten nutzen darf.