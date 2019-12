Autodesk, Hewlett Packard, General Electric: 3D-Druck hebt endlich ab

Dr. Christian Dindorf ging Anfang 2013 davon aus, dass der zu diesem Zeitpunkt in der Industrie schon lange eingesetzte 3D-Druck „demnächst seinen Weg in den Consumer-Bereich finden wird“. Aus diesem Grund eröffnete er vor knapp sieben Jahren das wikifolio „3D-Druck als neuer Megatrend“.

Darin fanden sich Aktien von Unternehmen wieder, die schon damals in diesem Zukunftsmarkt tätig waren. Dindorf hatte sich erhofft, dass diese Firmen „auch bei Marktdurchdringung im Consumer-Bereich ganz vorne mitspielen“ werden. Mittlerweile können 3D-Drucker für den Privatgebrauch längst bei Amazon oder anderen Anbietern zu halbwegs erschwinglichen Preisen gekauft werden. Die Idee des Traders ist also aufgegangen. Das gilt auch für sein Musterdepot, das seit dem Start ein Plus von 163 Prozent erwirtschaften konnte und aktuell auf Allzeithoch notiert. Pro Jahr wurde so im Schnitt eine Performance von 15,1 Prozent generiert. Und das obwohl in den ersten 3,5 Jahren unter dem Strich keine Gewinne verbucht wurden. Erst danach ging es deutlich aufwärts.

Mit einem Titel fast 500 Prozent im Plus

Der Trader verlässt sich nach negativen Erfahrungen mit Fonds und Zertifikaten seiner Hausbank mittlerweile lieber auf seinen eigenen Instinkt und beschäftigt sich täglich „mit dem Lesen von Handelsblatt-Nachrichten, meinem wöchentlichen Focus-Money sowie mehrmals täglich mit der Kursabfrage über meine iOS-Apps“. Das voll investierte wikifolio „3D-Druck als neuer Megatrend“ besteht aktuell aus fünf Positionen. Die Aktie von Autodesk, wo der Trader mit 469 Prozent vorne liegt, kommt auf einen Depotanteil von gut 50 Prozent. In das Indexzertifikat haben Anleger rund 14.000 Euro investiert.