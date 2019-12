Mit Nachdruck hämmern die Käufer in diesen Tagen bei der Royal Dutch Shell-Aktie gegen die 50-Tagelinie bei 26,30 Euro. Sie konnte am Montag wieder erreicht werden, nachdem am Freitag ein erster Ansturm auf den EMA50 vor dem Wochenende noch einmal abgebrochen worden war.

Weil der Tagesschlusskurs am Montag knapp unterhalb des gleitenden Durchschnitts ausgebildet worden war, setzte sich der Angriff ... Weiterlesen