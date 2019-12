Platin steht unverändert im Schatten seines Schwestermetalls. Zwar „belebte“ sich das Handelsgeschehen in Bezug auf Platin zuletzt etwas, doch mit Blick auf die fulminante Rally bei Palladium ist es noch nicht wirklich der Rede wert.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Platin hieß es am 27.11. u.a. „[…] Ein Blick auf den Chart offenbart, worum es in der nächsten Zeit geht: Die 875 US-Dollar dürfen nicht signifikant unterschritten werden, anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich. Auf der Oberseite gilt es dagegen, die jüngste Serie lower highs zu durchbrechen; mit anderen Worten der nächste Aufwärtsimpuls sollte deutlich über die 925 US-Dollar (vorheriges Bewegungshoch) laufen, idealerweise deutlich über die 955 US-Dollar, um Akzente zu setzen. Ob dieses Unterfangen Platin in der aktuellen Gemengelage allerdings gelingen wird, ist fraglich.[…]“

In der Folgezeit entpuppte sich die Zone um 925 US-Dollar als die erwartet harte Nuss, doch schließlich gelang es dem Edelmetall, diese Hürde zu meistern. Ein etwas schwächerer US-Dollar initiierte eine Erholung der Edelmetalle, wovon unterm Strich auch Platin profitieren konnte. Nach dem Ausbruch über die 925er Marke entwickelte sich sogar ansprechendes Aufwärtsmomentum, doch an der aus unserer Sicht richtungsweisenden Marke von 955 US-Dollar verließen Platin die Kräfte.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich das Handelsgeschehen zwischenzeitlich etwas weiter nach oben verlagert. Für Platin muss es darum gehen, die Zone um 955 US-Dollar zu knacken, um sich weiteres Aufwärtspotential zu erschließen. Bereits ein Rücksetzer unter die 925 US-Dollar würde das Chartbild jedoch wieder eintrüben und die 900 US-Dollar in den Fokus des Marktes rücken. Aktuell sehen wir die anderen Edelmetalle in deutlich spannenderen Konstellationen.