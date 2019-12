Bereits seit geraumer Zeit begleiten wir an dieser Stelle die Aktie von Advanced Micro Devices bei ihrer fulminanten Aufwärtsbewegung. Im Sog der anziehenden Aktienmärkte machte die Aktie auch zuletzt weiter Tempo und arbeitete sich nach einem kleinen Schwächeanfall wieder an einen eminent wichtigen Widerstandsbereich heran.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 25.11. hieß es u.a. „[…] Die Aktie nahm noch einmal Fahrt auf, durchbrach schließlich die 40,0 US-Dollar-Marke und stieß sich den „Kopf“ am Widerstandsbereich um 42,0 US-Dollar an. Die Relevanz dieser Marke resultiert aus dem Umstand, dass der Wert im Jahr 2006 in diesem Bereich ein markantes Top ausgebildet hatte. Und wenn wir schon beim Blick in die Vergangenheit sind. Das markante Hoch aus dem Jahr 2000 liegt im Bereich von 48,5 US-Dollar und würde aus charttechnischer Sicht das nächste potentielle Bewegungsziel darstellen, sofern es der Aktie nun gelingen sollte, über die 42,0 US-Dollar zu laufen. […] Die Aktie macht aus charttechnischer Sicht weiterhin einen sehr robusten Eindruck. Dennoch gilt es die Unterseite weiterhin im Auge zu behalten. Idealerweise spielen sich Rücksetzer nun oberhalb von 37,0 / 35,0 US-Dollar ab.“



Anfang Dezember erlitt die Aktie den eingangs bereits thematisierten kleinen Schwächeanfall. Nach dem erfolglosen Versuch, die 42,0 US-Dollar zu knacken, drehte die Aktie zunächst nach unten ab, testete hierbei aber erfolgreich aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone 37 / 35 US-Dollar. Der Wert nutzte die Unterstützung sozusagen als Sprungbrett. Zuletzt schwang sich die Aktie wieder in Richtung 42,0 US-Dollar auf. Aktuell ist sogar das Bemühen des Wertes zu beobachten, diese Marke hinter sich zu lassen.

Sollte es der Aktie nun kurzfristig gelingen, sich von den 42,0 US-Dollar entscheidend zu lösen, könnte über kurz oder lang das Hoch aus dem Jahr 2000 bei 48,5 US-Dollar aktuell werden. Aufgrund des exponierten Kursniveaus ist allerdings mit Rücksetzern zu rechnen. Solange sich diese oberhalb von 37 / 35 US-Dollar abspielen, ist aus bullischer Sicht alles im grünen Bereich. Wir haben die aktuelle Konstellation in einem 20-Jahres-Chart auf Monatsbasis dargestellt.