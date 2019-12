Dazu gehörte auch das Bohrloch RVD19-06, das unter anderem 174 Gramm Gold sowie 43 Gramm Silber pro Tonne im Bereich des Gebiets WAu Breccia erbrachte. Andere, beachtenswerte Highlights waren, dass Triumph mit RVD19-06 drei mit dem Porphyr zusammenhängende Vererzungszonen antraf, was die Kontinuität der zwei, mehr als 200 Meter tiefen Erkörper aufzeigte, die man dieses Jahr bereits entdeckt hatte.

Freegold Mountain ist Triumphs Flaggschiffprojekt und liegt im Gold- und Kupfergürtel Dawson Range. In diesem Gebiet befindet sich zum Beispiel auch das Casino-Projekt von Western Copper and Gold aber ebenfalls Newmont Goldcorps Coffee-Lagerstätte. Mit der Übernahme von Goldcorp hält Newmont Goldcorp nun auch einen Anteil von 19,9% an Triumph und hat damit Anteil am Freegold Mountain-Projekt.

Triumph hat, seitdem man die Liegenschaft 2006 erwarb, mehr als 20 Vererzungszonen auf Freegold Mountain identifiziert und bereits Ressourcen für die Lagerstätten Revenue, Nucleus und Tinta Hill ausgewiesen. In den vergangenen drei Jahren hat sich Triumph mit seinen Explorationsaktivitäten vor allem auf die sechs Kilometer langen, mehrere Elemente enthaltende geologische und Bodenanomalie konzentriert, die das Gebiet der Lagerstätten Revenue und Nucleus umfasst.

Mitte September schloss Triumph aus den damals erzielten Bohrergebnissen, dass man ein porphyrisches Kupfer- und Goldsystem auf der WAu Breccia entdeckt hatte. Die WAu Breccia war vor 2019 nur bis in Tiefen von höchstens 200 Metern unter der Oberfläche erkundet worden. Das Explorationsprogramm des Unternehmens dieses Jahres identifizierte eine abfallende Ausdehnung der WAu Breccia bis in eine Tiefe von rund 400 Metern.

Man darf gespannt sein, wie es 2020 weitergeht.

