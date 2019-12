FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag kaum von der Stelle gekommen. Am frühen Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1152 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1162 (Montag: 1,1146) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8959 (0,8972) Euro.

Aktuelle Konjunkturdaten sorgten nicht für größere Bewegung am Devisenmarkt. Am Vormittag veröffentlichte Außenhandelszahlen aus dem Euroraum stießen kaum auf Interesse. Auch die deutlich gestiegene Produktion der US-Industrie bewegte nicht nennenswert, ebensowenig wie starke Daten vom Immobilienmarkt in den USA.