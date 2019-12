Für die SAP Aktie war die charttechnische Hürde an der Marke bei 125 Euro deutlich zu hoch. Mit einem Bewegungshoch bei 124,94 Euro aus dem Handel am Montag kam es zwar zu einem Test der hier liegenden starken Widerstandszone bei 124,06/124,98 Euro - hier liegt das bisherige Top für den Aktienkurs des Softwarekonzerns aus Walldorf. Ein Ausbruch hierüber bliebt dem DAX-Wert aber verwehrt, was nun die Kursentwicklung belastet. Heute ...