Saisonaler Trade mit Platin

Bei der Auswertung des Jahresverlaufs des Platinpreises zeigt sich über viele Jahre, dass das Edelmetall im Zeitraum zwischen Weihnachten und zunächst Mitte Januar einen sehr starken Abschnitt durchläuft. Oftmals reicht diese Phase aber deutlich über den Januar hinaus, wenngleich dann aber die Gewinnwahrscheinlichkeit etwas abnimmt. Aus technischer Sicht zeichnet sich aktuell ebenfalls eine Trendwende nach oben ab, so dass der Platinpreis in den kommenden Wochen durchaus eine dynamische Aufwärtsbewegung durchlaufen könnte.

Nach umfangreichen Berechnungen zeigt sich ein idealer Einstieg am 21. Dezember, der in diesem Jahr aufgrund des Feiertags auf den 23. Dezember verschoben werden muss. Spätestens dann sollte ein Einstieg in den Open End Turbo Long (WKN VF3KFA) erfolgen. Sollte der Platinpreis bis dahin allerdings noch einen kleinen Rücksetzer erfahren, würde sich vorzeitig der Aufbau der genannten Long-Position auf tieferem Niveau anbieten.

Gestaffelter Ausstieg aus dem saisonalen Platin-Trade

Wenngleich der stärkste Abschnitt den Zeitraum von kurz vor Weihnachten bis etwa Mitte Januar betrifft, kommt es in trendstarken Phasen durchaus vor, dass der Kurs bis in den April weiter nach oben läuft. Aus diesem Grund nehmen wir die Hälfte des entstandenen Gewinns Mitte Januar mit. Weitere 25 Prozent der Gesamtposition verkaufen wir dann Mitte März. Von den verbleibenden 25 Prozent der Gesamtposition trennen wir uns dann Anfang April. Damit verläuft der Ausstieg in drei verschiedenen Stufen bzw. zu drei verschiedenen Zeitpunkten.

Platin (in US-Dollar/oz); Monatliche Darstellung Tendenz: