Ölpreise gestiegen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag in einem impulsarmen Handel zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg bis zum späten Nachmittag auf 66,91 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 55 Cent auf 60,75 Dollar.

Die Ölpreise profitierten von der insgesamt freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Die Einigung zwischen den USA und China auf ein erstes Abkommen zur Beilegung ihres Handelsstreits wirkt hier nach. Obwohl noch nicht sicher ist, dass sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt umfänglich einigen können, hat die Teileinigung die Zuversicht am Rohölmarkt erhöht.

Angetrieben wurden die Preise zuletzt auch von einer zusätzlichen Förderkürzung durch das Ölkartell Opec. Die Commerzbank-Experten halten dies für den wichtigsten Grund für die Kursgewinne. "Deshalb dürfte er auch nicht von Dauer sein, weil er lediglich zu einer höheren US-Ölproduktion und einer schnelleren US-Energieautarkie führen wird", heißt es in einem Kommentar. Dies zeige auch der am Montag veröffentlichte Monatsbericht des Energieministeriums zur Förderung von Schieferöl./jsl/jha/