ESG-Investments: Drei Mythen über nachhaltige Anlagen

Die Beliebtheit von ESG-Investments wächst seit Jahren stetig, trotzdem werden sie immer wieder für ihr Risiko kritisiert. Die Blackrock-Tochter iShares möchte mit drei gängigen Mythen aufräumen – und Fakten liefern.Die öffentliche Debatte über Umweltschutz wird vielfach von der Diskussion über Verzicht dominiert: Viele Anleger schalten ab, wenn es um die Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Governance (ESG) geht. Das hat jedoch auch seinen Preis, denn am Ende stehen Anleger mit an ESG-Faktoren ausgerichteten Portfolios oft besser da. Zeit, mit drei großen Mythen aufzuräumen.Mythos Nummer 1: ESG-Investments sind ein kurzfristiges Mode- und TrendthemaDie Geschichte des nachhaltigen und verantwortlichen Investierens zeigt: Bereits in der...