So büßte der ungarische Leitindex Bux 1,25 Prozent auf 45 035,35 Punkte ein. Mit der OTP Bank (minus 2,26 Prozent) und Gedeon Richter (minus 1,44 Prozent) verzeichneten gleich zwei Index-Schwergewichte deutliche Kursverluste und zogen den Bux mit nach unten. Die Titel des Öl- und Gaskonzerns Mol gaben dagegen nur um vergleichsweise moderate 0,35 Prozent nach. Gegen den schwachen Trend stemmten sich die Aktien der MTelekom mit einem Plus von 1,49 Prozent.

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Freundlich haben sich am Dienstag die großen osteuropäischen Aktienmärkte gezeigt. Lediglich in Budapest ging es wie schon am Montag mit den Kursen abwärts, der Druck auf die Notierungen verstärkte sich dort noch im Vergleich zum Wochenauftakt.

In Warschau stieg der Wig-30 um 0,92 Prozent auf 2443,03 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 0,69 Prozent auf 57 225,67 Punkte. Am polnischen Aktienmarkt war es bereits der vierte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen. Die Warschauer Indizes setzten somit ihre Erholungsbewegung fort, nachdem sie sich zuvor in einer Schwächephase befunden hatten.

Auf Unternehmensseite wurde bekannt, dass die polnischen Behörden die vorgeschlagene Tariferhöhung des Stromkonzerns Tauron genehmigt haben. Die Titel des Unternehmens gingen daraufhin mit einem Plus von 4,16 Prozent als stärkster Wert im Wig-30 aus dem Handel. Daneben kündigte Pkn Orlen an, neue Tankstellen in der Slowakei zu eröffnen. Die Titel des Ölkonzerns legten um 1,05 Prozent zu.

In Prag schloss der Leitindex PX mit 0,10 Prozent im Plus bei 1101,10 Punkten. Es war der vierte Handelstag in Folge, den die Prager Börse im grünen Bereich beendete. Auf Unternehmensseite blieb es ruhig. Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien des Stromkonzerns CEZ mit einem Plus von 0,80 Prozent an die Spitze des PX Index.

In Moskau rückte der RTSI Index um 0,23 Prozent auf 1520,60 Zähler leicht vor./bek/jha/