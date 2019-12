German Startups steigt bei Exozet aus - hoher Gewinn

Die German Startups Group trennt sich von ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Exozet Berlin GmbH. Den Verkaufspreis beziffert das Berliner Unternehmen auf 11,2 Millionen Euro. Nach Abzug von Provisionen erlöse man aus dem Verkauf einen Betrag von etwa 10,8 Millionen Euro bzw. 1,00 Euro je German Startups Aktie. „Das entspricht knapp 70% ihrer bisherigen Marktkapitalisierung”, so das Unternehmen. Damit komme man je Anteilschein per ...