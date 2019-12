ERWE Immobilien will ihre neu platzierte Anleihe noch im laufenden Jahr an die Börse bringen. Das Immobilien-Unternehmen peilt mit dem Wertpapier einen Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse an. „Anlegern wird ein Handel ab mindestens 1.000 Stück der Anleihe ermöglicht”, so ERWE Immobilien in einer Mitteilung am Dienstag.Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von 12,5 Millionen Euro und eine Laufzeit von vier ...