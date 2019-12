Der DAX macht mal wieder eine Pause und der DOW ist kurz davor auch heute auf ein neues Allzeithoch zu klettern. Es ist so schade, dass Deutschland heruntergewirtschaftet wird. Nur noch das billige Geld treibt die Kurse. Müsste dann also nicht bald der Crash kommen? Nunja, ich denke es ist noch nicht soweit, es müssen nämlich noch einige Dinge in Deutschland und EU verändert werden, was man nach dem Crash dann nicht mehr machen kann. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.