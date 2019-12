NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aufwärtsdynamik der US-Aktienmärkte hat am Dienstag nachgelassen. Zwar stiegen der marktbreite S&P 500 und auch der technologielastige Nasdaq 100 unmittelbar nach der Startglocke auf neue historische Höchstmarken. Die Gewinne hielten sich jedoch in Grenzen: Der Dow Jones Industrial rückte zuletzt um 0,17 Prozent auf 28 283,51 Punkten vor, schaffte es bislang aber nicht zu einem neuen Rekordhoch.

"Geradezu zaghaft schiebt sich der Dow auf neue Spitzenwerte", schrieb Analyst Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar mit Blick zurück auf die vergangenen Handelstage. Auf neuen Rekordwerten des Dow hätten Investoren zuletzt rasch wieder Gewinne mitgenommen. Das sei angesichts des in diesem Jahr gut gelaufenen Marktes nicht überraschend. Seit Jahresbeginn ist der Dow um mehr als 20 Prozent geklettert.