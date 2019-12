Wir shorten aktuell nicht, wir warten ab und werden Einsteigen wenn unsere Indikatoren anschlagen. Das Geld bei Boeing liegt klar auf der Long-Seite!

Sonst läuft es im Dow30 Aktienpaket besser als wir es uns noch im Mai hätten erträumen können. Wir nähern uns der 200% Performance Marke, mit großen Schritten. Damit ist das Dow30 Aktienpaket aktuell unter den Top 3 Aktienpaketen, im ganz deutschsprachigen Raum!

Aktuelle Trades:

Intel Verkauf durch Stoppout bei $58.33, Kursgewinn 0%



Caterpillar Verkauf durch Stoppout bei $144.10, Kursgewinn 0%



Goldman Sachs Verkauf durch Stoppout bei $225.30, Kursverlust -2.41%



Disney über 12% im Plus



JPMorgan Chase über 27% im Plus



McDonald’s 1% im Plus



Nike über 25% im Plus



Travelers knapp 3% im Plus



United Technologies knapp 20% im Plus



Verizon knapp 2.5% im Minus



Visa über 17% im Plus

