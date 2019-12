Baidu - feiert die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers ihr Comeback?

Bottom-Fishing Tradingstrategie



Symbol: BIDU ISIN: US0567521085

Rückblick: Baidu betreibt die gleichnamige chinesische Suchmaschine. Das Unternehmen bietet nicht nur eine Suchfunktion nach Mp3-Dateien an, sondern auch einen Browser sowie einen Mediaplayer. Baidu.com dient Unternehmen auch als Online-Marketing-Plattform. Vom April-Hoch bei 186 USD hat der chinesische Konzern bis August rund 50% an Wert verloren. Nun versucht der Suchmaschinen-Dienst die Bodenbildung. Die Bottom-Fishing Strategie eignet sich hervorragend für einen Einstieg in Aktien, die stark abgestraft wurden und sich danach wieder nach oben arbeiten.