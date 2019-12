Uranium Royalty Corp. ist nicht nur das erste, sondern auch das einzige börsennotierte Uranlizenz- und Streamingunternehmen auf dem Kurszettel, und bei Osisko lassen 1.475 Gramm pro Tonne Gold über 4,6 m aufhorchen!

Erfolgreicher Börsengang von Uranium Royalty Corp.

Uranium Energy (ISIN: US9168961038 / NYSE: UEC) gab den erfolgreichen Börsengang seiner quasi-Tochtergesellschaft bekannt. Wie der angehende US-amerikanische Uranproduzent mitteilte, sei der Börsengang der Uranium Royalty Corp. reibungslos verlaufen. Aufgrund des hohen Interesses an der Gesellschaft sei auch der geplante Bruttoerlös von rund 30 Mio. CAD problemlos erreicht worden.

Uranium Energy - https://www.youtube.com/watch?v=L1d5BRp5sCU&t=10s - hält rund 14 Mio. der an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol URC gehandelten Aktien, was etwa 19,5 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht. Bei einem Schlusskurs von 1,16 CAD wurde Uranium Energys Beteiligung mit einem Aktienkurs von 1,18 am gestrigen Tag mit rund 16,52 Mio. CAD bewertet.

Uranium Royalty Corp. ist nicht nur das erste, sondern auch das einzige börsennotierte Uranlizenz- und Streamingunternehmen auf dem Kurszettel. Uranium Energys Management stellt aufgrund der Beteiligung an Uranium Royalty Corp. indirekt durch die Vielzahl von Lizenzgebühren eine erhebliche Hebelwirkung auf den Uranpreis fest, von dem auch Uranium Energy deutlich profitieren sollte. Für weitere interessante Informationen über URC verweisen wir an dieser Stelle auf die Webseite des Unternehmens, die Sie unter www.UraniumRoyalty.com erreichen.

Das gibt es nicht alle Tage: 1.475 g/t Gold bei Explorationsergebnissen!

Osisko Gold Royalties (ISIN: CA68827L1013 / TSX + NYSE: OR) gab aus gutem Anlass ein kurzes Update zu den laufenden Explorationsarbeiten auf dem ‚Windfall‘-Goldprojekt seiner Tochtergesellschaft Osisko Mining Inc. Denn dort wurde ein signifikanter Goldfund während der andauernden Explorationsarbeiten gemacht.

Wie Osisko Mining (TSX: OSK) mitteilte, entdeckte das Unternehmen auf seinem Goldprojekt ‚Windfall‘ in einem Kernbohrungsabschnitt einen unglaublich hohen Goldgehalt von 1.475 Gramm pro Tonne über eine Länge von 4,6 m innerhalb der ‚Windfalls Lynx‘-Zone. Dies ist der bisher höchste gemessenen Goldgehalt und einer der besten Abschnitte des Projektes.

Sean Roosen, Chairman und CEO von Osisko Gold Royalties, sagte: „Wir möchten dem Osisko Mining Team unter der Leitung von John Burzynski zu den hervorragenden Leistungen und zu den äußerst positiven Ergebnissen der ‚Lynx‘-Sammelprobe gratulieren. Das Projekt ‚Windfall‘ wird der Provinz Québec, den First Nations-Gemeinden der Region und anderen Stakeholdern erhebliche Vorteile bringen.“

Auch John Burzynski, CEO von Osisko Mining war sichtlich stolz und kommentierte die Goldfunde so: „Die beeindruckenden Ergebnisse unterstreichen erneut, dass ‚Lynx‘ ein hoch mineralisierter Teil des ‚Windfall‘-Systems ist. ‚Lynx‘, das Ende 2016 von uns entdeckt wurde, entwickelt sich zu einer der besten neuen Goldentdeckungen seit langem in Ostkanada.“

Die am 12. Dezember 2019 bekannt gegebenen Ergebnisse der ‚Lynx‘-Massenprobe und das ‚Infill‘-Bohrprogramm würden die starke Kontinuität des Gehaltes in den bekannten mineralisierten Zonen belegen, die sogar in die Tiefe noch offen seien. Man sei von dem anhaltenden Potenzial der aufstrebenden, hochgradigen Goldlagerstätte mit Weltklassepotenzial begeistert, verdeutlichte Burzynski abschließend.

Für Osisko Gold Royalties - https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-royalties-financial-part ... - sind diese Bohrergebnisse ebenfalls von besonderer Bedeutung, da das Unternehmen eine ‚Net Smelter Return Royalty‘ (‚NSR‘) in Höhe von 1,5 % am ‚Windfall‘-Projekt hält.

Konkret erwarb Osisko Gold Royalties im April 2014 im Rahmen der Akquisition von Virginia Mines Inc. zunächst eine ‚NSR‘ von 0,5 %, die dann aber im Oktober 2016 durch eine Transaktion mit Osisko Mining um ein weiteres Prozent aufgestockt wurde. Die ‚Windfall‘-Royalty bietet Osisko eine, wie sich immer mehr herauskristallisiert, spannende Beteiligung an einem großen Areal, das zu Kanadas nächstem aufstrebenden hochgradigen Weltklasse ‚Gold-Camp‘ entwickelt werden könnte.

