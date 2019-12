Klemens Hallmann weitet sein Engagement bei Pantaflix erneut aus. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am Freitag und am Montag über Xetra eine Reihe von Aktienpaketen gekauft. Insgesamt hat er Aktien für fast 0,2 Millionen Euro von Pantaflix erworben. Somit sind rund 119.000 Aktien in sein Depot ...