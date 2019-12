Nach dem deutlichen Anstieg zur Jahresmitte ist der Goldpreis zuletzt zu einer Konsolidierungsphase übergegangen. Während auf der einen Seite die Auswertung der CoT-Daten (Commitment of Traders Report) noch keine Entspannung erkennen lässt, deutet der saisonale Verlauf hingegen auf einen weiteren Anstieg hin. Auch von der technischen Seite gibt es aktuell noch kein Trendfolgesignal. Dies würde sich aber ändern, wenn es dem Goldpreis gelingen würde, die aktuelle Konsolidierungsformation nach oben zu verlassen.

Dies kann aber frühestens mit einem Anstieg über die Region um rund 1.510 US-Dollar erwartet werden. Dann aber würde sich für die kommenden Monate ein Kursziel in der Region um rund 1.800 US-Dollar ergeben, die auch relativ rasch erreicht werden könnten. Immerhin sollte der Goldpreis mit der aktuellen Seitwärtstendenz die nötige Kraft für eine Fortsetzung der zuletzt unterbrochenen Aufwärtsphase gesammelt haben. Die Strategie lässt sich beispielsweise mit einem Open End Turbo Long Zertifikat (WKN ST4D55) abbilden, das bei einem Anstieg in die genannte Zielregion dann auf circa 57 Euro klettern sollte, was einen Gewinn von rund 80 Prozent darstellt.

Nur mit "halber Kraft"

Wenngleich aus technischer Sicht wie auch unter Berücksichtigung der Saisonalität aktuell eher mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu rechnen ist, trüben die CoT-Daten derzeit etwas das Bild. Aus diesem Grund bietet es sich an, diese Position etwas geringer zu gewichten. Vor allem die Region um rund 1.460 US-Dollar kann als nächste Unterstützung betrachtet werden, so dass auf dieser Höhe sicherlich einige Stopp-Loss-Orders liegen dürften, womit sich eine Absicherung knapp unter diesem Level anbietet.

Gold (Wochenchart in US-Dollar/oz) Tendenz: