FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1135 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1162 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte steht mit dem Ifo-Geschäftsklima der wichtigste wirtschaftliche Frühindikator für die deutsche Wirtschaft auf dem Programm. Analysten rechnen im Schnitt mit einer leichten Stimmungsaufhellung unter den befragten Unternehmen.

Außerdem äußert sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Ob geldpolitische Aspekte zur Sprache kommen, ist aber fraglich. Lagarde spricht auf einer Veranstaltung für den scheidenden EZB-Direktor Benoit Coeure./bgf/fba