Der große Verfall wirft bereits seine Schatten auf die Aktienmärkte voraus - vor allem die Wall Street gestern in einer schmalen Handelsrange, der Dax dagegen schwächer (weil Stillhalter verhindern wollen, dass der Index über der 13400er-Marke den Verfall absolviert?). Heute im Fokus die Impeachment-Abstimmung gegen Donald Trump im US-Abgeordnetenhaus (Abstimmung erst in der Nacht auf Donnerstag) sowie aus Deutschland der ifo Index - ansonsten scheinen sich die Märkte schon in eine vorweihnachtliche Ruhestellung zu begeben. Man versucht offenkundig nichts mehr anbrennen zu lassen und die Früchte der unerwartet starken Rally der Aktienmärkte im Jahr 22019 in Gestalt von Boni einzufahren. Ein Fed-Notenbanker aber warnt vor den hohe Bewertungen der Asset-Preise..

