TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch geschwächelt. Positive Vorgaben der Wall Street, die von besser als erwarteten Daten zu Industrieproduktion und Baukonjunktur profitiert hatte, wurden von schwachen Zahlen aus Japan überlagert. Die Ausfuhren der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt gingen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,9 Prozent zurück, wie aus Regierungszahlen vom Mittwoch hervorgeht. Es war der zwölfte Monat in Folge mit rückläufigem Export.

"Die neuen Konjunkturdaten aus Japan zeigen einmal mehr, dass sich die Weltwirtschaft im Abschwung befindet", schrieb Thomas Altmann, leitender Portfoliomanager bei QC Partners, in einem Kommentar. Wenn ein Industrieland wie Japan größere Importrückgänge verbuche, lasse sich nichts beschönigen. Der aktuelle Abschwung sei in den derzeitigen Kursen nicht eingepreist.

Der Nikkei beendete den Handel mit einem Minus von 0,55 Prozent auf 23 934,43 Punkte. Geringer fielen die Abgaben in China aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen gab nach den starken Vortagesgewinnen nur um 0,22 Prozent auf 4032,78 Punkte nach. In Hongkong sank der Hang Seng zuletzt um 0,15 Prozent auf 27 802,32 Punkte./mf/mis