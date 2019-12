Crash-Risiko: Anleiherendite bald wieder höher als Dividendenrendite

So legte der Service-Index für Deutschland von 51,7 Punkten im November auf nun 52,0 Punkte zu. Und es war bereits der dritte Anstieg in Folge nach dem kräftigen Rückfall vom September. Zudem notiert der Teilindex damit weiterhin klar oberhalb der Schwelle von 50 Punkten (grüne Linie in der folgenden Grafik), ab der zukünftiges Wachstum signalisiert wird.

Der PMI des verarbeitenden Gewerbes ging derweil von 44,1 Punkten im Vormonat auf nun 43,4 Punkte zurück. Die Konsensschätzung lag dagegen bei 44,6.

Die Industrie in Deutschland befindet sich damit weiterhin in der Kontraktion. Und das gilt auch für die Gesamtwirtschaft, denn der entsprechende Einkaufsmanagerindex notierte mit 49,4 Punkten unverändert zum Vormonat und somit weiterhin unter der 50er Marke.

Ähnlich ist die Situation in der gesamten Eurozone. Auch hier stieg der Indikator für den Dienstleistungssektor (um 0,5 auf 52,4 Punkte), während der Industrieindex wieder nachgab (um 1,0 auf 45,9 Punkte). Mit den aktuellen Werten nahm die Spaltung der Wirtschaft im Währungsraum sogar noch zu, auch wenn sich die Wirtschaftsdynamik in der Eurozone insgesamt nicht verändert hat. Der Einkaufsmanagerindex für die gesamte Wirtschaft notiert zum zweiten Mal in Folge bei 50,6 Zählern.

Damit passen die Daten weiterhin nicht zu der sehr starken Kursentwicklung der Aktienmärkte. Zwar sind die jüngsten Entwicklungen in den aktuellen Umfrageergebnissen noch nicht berücksichtigt – das Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Aussicht auf einen geregelten Brexit dürften die Unternehmenslenker positiver in die Zukunft blicken lassen – doch da die Euro-Wirtschaft schon seit vier Monaten nur vor sich hindümpelt und die aktuellen Daten lediglich auf ein BIP-Wachstum auf Quartalsbasis von knapp 0,1 % hindeuten, reicht selbst eine leichte Stimmungsaufhellung nicht aus, die immer weiter gestiegenen Aktienkurse in DAX & Co. in diesem Ausmaß zu rechtfertigen.