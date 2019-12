Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741), der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) markierten am Montag neue Rekordstände, berichten die Analysten der Helaba.Dies schien den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag aber nicht zu beeindrucken, denn der deutsche Leitindex gab um 0,89% auf 13.287,83 Zähler ab, so die Analysten der Helaba weiter. [ mehr