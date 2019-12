Enttäuschende Dezember-PMI-Zahlen für verarbeitendes Gewerbe in der Eurozone

Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den enttäuschenden Dezember-PMI-Zahlen für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone vom Montag steht heute der deutsche ifo-Index an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland sei unter den Erwartungen geblieben und habe sich im Vergleich zum Vormonat wieder leicht auf 43,4 Punkte abgeschwächt. [ mehr