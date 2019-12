Fonds-News: Nachhaltigkeit: Immer mehr Fonds mit FNG-Siegel

FNG-Siegel immer populärer

Das Gütesiegel für nachhaltige Publikumsfonds wird immer beliebter. Laut dem Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) bewarben sich dafür in diesem Jahr deutlich mehr Fondsgesellschaften als im Vorjahr – diese und weitere News im Überblick.

Der Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen, das FNG-Siegel, ist bei Fondsgesellschaften heiß begehrt. Laut einer Pressemitteilung zeichnete FNG bei der diesjährigen Vergabefeier 104 Fonds mit dem Gütesiegel aus. Im Vergleich zum Vorjahr hatten sich demnach 60 Prozent mehr Fonds beworben. Mit dem FNG-Siegel ausgezeichnete Fonds würden aktuell ein Vermögen von 30 Milliarden Euro verwalten. FNG unterstreicht, dass sich die Anzahl der sich zum ersten Mal beworbenen Fonds gesteigert hätte. 19 Asset Manager legten dazu ihre Produkte erstmalig bei FNG vor. Schaut man sich die Zuwachsraten nach Ländern an, hätte Deutschland zwar zugelegt – laut FNG kam der größte Zuwachs jedoch aus Frankreich und der Schweiz. Die Verantwortlichen zeigten sich mit den Wachstumsraten sehr zufrieden und sehen eine Etablierung des FNG-Siegels. Es käme nun darauf an, noch sichtbarer zu werden und Aufklärungsarbeit zu leisten, um Anlegern den Einstieg in die Komplexität nachhaltiger Geldanlagen zu verleichtern.