Umfrage des Flossbach von Storch Research Institute: Altersvorsorge rückt zu spät in den Fokus

Viele Deutsche legen beim Sparen den Fokus zu spät auf die Altersvorsorge – das behindert den langfristigen Vermögensaufbau.Die gute Nachricht zuerst: Die Deutschen haben die Notwendigkeit zur privaten Altersvorsorge erkannt. Die schlechte Nachricht lautet aber: In vielen Fällen fangen sie mit der privaten Altersvorsorge erst sehr spät an. Das ergab Deutschlands größte Anlegerumfrage, die das unabhängige Flossbach von Storch Research Institute gemeinsam mit der GfK erstellt und durchgeführt hat. So ist für rund 27 Prozent aller Befragten die Altersvorsorge der wichtigste Sparzweck, gefolgt von Rücklagen für Schadensfälle und Konsumvorhaben."Die Altersvorsorge gewinnt aber erst in höherem Alter an Priorität", sagt Marius Kleinheyer, Research Analyst am Flossbach von...