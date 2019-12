Wirecard – die Vorwürfe im Check

Unser Video vom 09.12

Für alle Börsianer richtet sich unser Börsendienst, den wir seit Herbst 2018 am Start haben. Am Mittwoch hat uns ein Feedback erreicht, welches wir gerne teilen möchten. Dort führen wir drei Depots von konservativ für Anleger, über das Tradingdepot bis zum Turbo-Depot. Das Favoritendepot liegt mit Plus 8 Prozent knapp unter seiner Zielmarke von 10 Prozent. Im Tradingdepot konnten wir eine Performance von 35 Prozent erzielen und unser Turbo-Depot liegt seit August rund 12 Prozent im Plus.