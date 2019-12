Wenn die Unternehmensgewinne wie in diesem Jahr unter Druck geraten, hat dies oft zur Folge, dass die Unternehmen weniger Stellen besetzen und schließlich Arbeitsplätze streichen.

Wenn die Unternehmensgewinne wie in diesem Jahr unter Druck geraten, hat dies oft zur Folge, dass die Unternehmen weniger Stellen besetzen und schließlich Arbeitsplätze streichen. Die jüngsten Daten des Bureau of Labour Statistics (BLS) deuten darauf hin, dass die US-Unternehmen weiterhin kräftig Personal einstellen. Die Beschäftigungsdaten von Automatic Data Processing (ADP) zeigen jedoch, dass sich dieser Trend seit Jahresbeginn erheblich verlangsamt hat. Diese Datenabweichung hält in der Regel nicht lange an. Ob die Lücke in den kommenden Monaten durch steigende ADP-Daten oder sinkende BLS-Daten geschlossen wird, ist für die Aussichten in den USA und damit für die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Während der Ausblick für den US-Arbeitsmarkt ungewiss bleibt, dürfte ein Fokus auf qualitativ hochwertigen Substanzaktien dazu beitragen, das Abwärtspotenzial zu begrenzen, falls die Beschäftigungsrisiken nächstes Jahr eintreten.



