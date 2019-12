Bautätigkeit in den USA hat enorm zugenommen

Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Bautätigkeit in den USA hat in den letzten Monaten enorm zugenommen, so die Analysten von Postbank Research.Im November sei die Zahl der Baubeginne von 1.323 auf 1.365 Tsd. in annualisierter Rechnung gestiegen. Die Baugenehmigungen hätten mit einem Anstieg von 1.461 auf 1.482 Tsd. [ mehr