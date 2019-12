Eine Investition in Bonus-Zertifikate könnte für Anleger die eine Investition in den MDAX-Index, der sich auch in diesem Jahr besser als der DAX-Index entwickelt hat, eine interessante Alternative zum direkten Indexinvestment sein.

Traditionellerweise konnte der MDAX-Index (ISIN: DE0008467416), der die 50 bedeutendsten deutschen Aktien unterhalb des DAX-Index enthält, auch in diesem Jahr den DAX-Index wieder deutlich hinter sich lassen. Während der MDAX mit einem Plus von 29 Prozent vor einigen Tagen bei 28.320 Punkten ein Allzeithoch verzeichnete, fehlen dem DAX, der in den vergangenen 12 Monaten „nur“ um 23 Prozent zulegen konnte, noch 300 Punkte bis zur alten Rekordmarke. Mit Anlageprodukten, wie Discount-, Express-, oder Bonus-Zertifikaten können Anleger in den nächsten Monaten auch dann noch überproportional hohe Renditen erwirtschaften, wenn der Höhenflug des MDAX ins Stocken gerät.