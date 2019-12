Geschlossene Fonds – so ist die Lage

Einen guten Ruf zu verlieren hatten sie nicht unbedingt, die „Geschlossenen Fonds“. Investitionen in US-Filme durch deutsche Steuersparer wurde in den USA lange Zeit als „“ verhöhnt. Aber auch geschlossene Schiffs- oder Immobilienfonds erfreuten ihre Anleger oftmals nicht unbedingt nachhaltig – und die herausgebenden Banken im Übrigen auch nicht. Das Kennzeichen von Geschlossenen Fonds ist, dass in sie nur für eine bestimmte Zeit und/oder bis zu einer bestimmten Summe investiert werden kann, dann kommt ein Deckel drauf und Schluss. Die Experten der Börse München erklären uns den aktuellen Stand rund um diese Investmentsparte.