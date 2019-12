… können Anleger mit einem Call-Optionsschein der Vontobel eine Performance von über 55% erwarten.

In den letzten Monaten war der russische Konzern Gazprom fast durchgängig mit positiven Nachrichten und Zahlen in den Medien, wobei in den letzten Wochen die Kritik der Amerikaner an dem Nord Stream 2 Projekt wieder an Präsenz gewann. Auch wenn das Projekt nicht wie ursprünglich geplant noch Ende diesen Jahres fertiggestellt werden wird, wofür laut Gazprom vor allem die Wetterumstände verantwortlich sind, dürften sich Investoren in den nächsten Monaten mit der Finalisierung der Pipeline über einen weiteren Aufschwung an den Märkten freuen.

Anleger und Trader, die jetzt auf einen Anstieg der Gazprom Aktie setzen und auf diese Erwartung handeln möchten, haben mehrere tausend Optionsscheine zur Auswahl. Aber welcher Optionsschein maximiert den Ertrag für eine konkrete Markterwartung – wie zum Beispiel einen steigenden Kurs auf 9,00 Euro bis Mitte Juni nächsten Jahres?