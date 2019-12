Deutsche Konsum REIT baut Immobilien-Portfolio weiter aus

Deutsche Konsum REIT meldet zwei Zukäufe von Immobilien. Bei den Objekten handelt es sich um ein SB-Warenhaus in Trier sowie einen Lebensmitteldiscounter in Herzebrock-Clarholz. Beide Immobilien bringen zusammen eine Jahresmiete von rund 2 Millionen Euro, meldet Deutsche Konsum REIT am Mittwoch. Die Kaufpreise summieren sich auf rund 15 Millionen Euro.„Damit ist das Immobilienportfolio der Deutsche Konsum im neuen ...