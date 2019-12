Instone Real Estate meldet den Verkauf von 228 Wohnungen an den Kooperationspartner R+V Lebensversicherung AG. Das Portfolio besteht aus Immobilien mit 18.000 Quadratmetern Wohnfläche und ca. 1.200 Quadratmetern Gewerbefläche und liegt in Schorndorf - einer Stadt in der Nähe von Stuttgart. „Schorndorf ist eine attraktive Stadt mit guter ÖPNV Anbindung und bietet damit modernes und urbanes Wohnen in der Metropolregion. Das Angebot ...